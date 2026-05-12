Underground Mango Mystery Rare Fungus Unearthed In Kerala Soil Sparks Scientific Wonder 8411405
सोना छोड़िये! इस राज्य में खुदाई में मिली ऐसी चीज बना सकती है भविष्य, दीमकों की रहस्यमयी साथी
केरल के मानसून वाली नमी और मिट्टी की विशेषता भी इसके उगने के लिए जरूरी है. 1862 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक माइल्स जोसेफ बर्कले ने ट्रावनकोर से मिले नमूनों के आधार पर इसे नाम दिया था. हालिया खोज इसे फिर से चर्चा में लाई है. 2015 के एक शोध पत्र में भी केरल के पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा इसके उपयोग की पुष्टि हुई थी.