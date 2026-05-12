घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल

नीलामंगा नाम इसकी बनावट की वजह से पड़ा है, न कि स्वाद या गुणों की वजह से. यह वास्तव में आम से बिल्कुल अलग है. journaljpri.com के मुताबिक, स्थानीय बुजुर्ग इसे सदियों से घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं. खांसी, जुकाम, पेट की समस्या, पीलिया, कान का दर्द और शरीर के दर्द जैसी शिकायतों में इसका उपयोग होता रहा है.