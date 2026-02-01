साल में दो बार बजट

2004-05 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अंतरिम और फिर मनमोहन सिंह सरकार (पी. चिदंबरम) ने पूर्ण बजट पेश किया. इसके बाद 2014-15 में पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश किया था और चुनाव के बाद अरुण जेटली ने पूर्ण बजट पेश किया. वहीं, साल 2019-20 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया और चुनाव के बाद निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट पेश किया.