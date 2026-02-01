Union Budget 2026 How Many Times Budget Been Presented Twice In A Year When Has This Happened In Country History Know Reason Here 8288672
कितनी बार एक साल में दो बार पेश किया गया बजट? देश के इतिहास में कब-कब हुआ ऐसा? यहां वजह भी जान लीजिए
Union Budget rare facts: आजाद भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बजट को दो बार पेश किया गया है. हालिया लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था, उसके बाद जुलाई में उन्होंने पूर्ण बजट पेश किया. आइये जानते हैं कि कब-कब ऐसा हुआ है...