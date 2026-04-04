UN कब कर सकता है हस्तक्षेप?

UN आमतौर पर किसी देश के घरेलू या अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता. किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना UN का मूल सिद्धांत है. UN का हस्तक्षेप तभी होता है जब वहां की स्थिति इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा बन जाए या वहां मानवता के खिलाफ अपराध हो रहा हो.