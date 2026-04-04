United Nations Iran War Why And When Un Intervene Between Two Countries Amid War Or Famine Know Cases List Where Un Intervene 8368170
दो देशों के बीच छिड़ी हो लड़ाई या पड़ा हो अकाल, UN किन-किन मामलों में कर सकता है हस्तक्षेप?
When United Nations intervene between two country: इंटरनेशनल पीस को बनाने में यूनाइटेड नेशंस अहम भूमिका निभाती है. लोगों कई बार इसके टूथलेस होने पर सवाल उठाते हैं कि ये किसी भी लड़ाई को नहीं रूकवा पाता है. लोग UN की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं ईरान युद्ध में अभी तक चुप क्यों हैं. आइये जानते हैं कि UN कब दो देशों के बीच हस्तक्षेप कर सकता है....