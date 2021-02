1 / 7

UP Board 12th Exam 2021 date sheet UP Board exam 2021 Math Sample paper download PDF उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP Board ने साल 2021 के इम्तिहान की तिथियों UP Board 12th Exam 2021 date sheet का एलान कर दिया है. हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं UP Board 12th 10th exams date 24 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को खत्म होंगी. हाईस्कूल की परीक्षाएं 12 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 10 मई को समाप्त होंगी वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 कार्य दिवसों में संपन्न होकर 12 मई को खत्म होंगी. तारीखों के ऐलान के बाद छात्र अभी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग गए हैं. ऐसे में आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए पिछले साल के सैंपल पेपर up board 12th exam preparation लेकर आए हैं. इस कड़ी में आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा का गणित का सैंपल पेपर UP Board 12th Mathematics Sample paper download PDF लेकर आए हैं. इस सैंपल पेपर की मदद से आप आने वाली 12वीं की गणित की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. अगली 6 स्लाइड्स में आप UP Board 12th Mathematics Sample paper देख सकते हैं.