शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही सड़क ने बढ़ाई चिंता

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे को बेहतर और तेज सफर के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद इसकी हालत सवालों के घेरे में आ गई. कई जगह सड़क की सतह धंसने लगी और कुछ हिस्सों में परतें खिसकने लगीं. इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई. सड़क के कई हिस्सों को दोबारा खोदकर नया बनाया जा रहा है. इतनी जल्दी आई खराबी ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आम लोगों का कहना है कि नई सड़क से लंबे समय तक बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती दिनों में ही मरम्मत की नौबत आना निराशाजनक है. अब पूरी परियोजना की तकनीकी जांच कराई जा रही है ताकि वास्तविक वजह सामने आ सके.