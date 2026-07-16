फेसबुक की दोस्ती से शुरू हुई कहानी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला बदाल बाबू दिल्ली में दर्जी का काम करता था. इसी दौरान उसकी फेसबुक पर पाकिस्तान की रहने वाली सना नाम की लड़की से बातचीत शुरू हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती रही, लेकिन समय के साथ ये दोस्ती गहरी होती गई. परिवार का कहना है कि दोनों एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे और बदाल ने सना से मिलने का फैसला कर लिया. सोशल मीडिया पर बनी ये पहचान इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने दूसरे देश जाने का जोखिम उठा लिया. परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो पाकिस्तान जाने की योजना बना रहा है. बाद में जब वो अचानक घर से गायब हो गया, तब रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी समय तक कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो से पूरी घटना का पता चला.