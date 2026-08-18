हरदोई में आज स्कूल बंद

हरदोई में लगातार बारिश और कई इलाकों में जलभराव को देखते हुए 18 अगस्त को छात्रों के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए लागू बताया गया है. जिले में बारिश के कारण सड़कें प्रभावित होने और बच्चों के स्कूल आने-जाने में परेशानी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों के साथ CBSE, ICSE और संस्कृत बोर्ड से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं. हालांकि शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अलग निर्देश हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने संस्थान की सूचना देखनी चाहिए.