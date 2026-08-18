किन इलाकों में बारिश से ज्यादा परेशानी हो सकती है?
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है. लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर जैसे इलाकों में मौसम पर नजर रखना जरूरी है. इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जैसे जिलों में भी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर परेशानी हो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. स्कूल बंद होने की पुष्टि केवल संबंधित प्रशासन या स्कूल की आधिकारिक सूचना से ही मानी जानी चाहिए.