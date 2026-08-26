यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बदले नियम

उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, सेहत और कामकाजी सुविधाओं को लेकर नए नियमों को मंजूरी दी है. इसके तहत अब कई कर्मचारियों को नौकरी का लिखित प्रमाण यानी जॉइनिंग लेटर मिलना जरूरी होगा. इसके अलावा साल में कम से कम एक बार फ्री हेल्थ चेकअप, पीने का साफ पानी,टॉयलेट की सुविधा, रेस्ट रूम और जरूरत के मुताबिक कैंटीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी.