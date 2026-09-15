UPI के नियम

भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. UPI इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने कैश रखना ही छोड़ दिया है. भारत सरकार ने 25 अगस्त 2016 को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की शुरुआत की थी. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं. अब सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (MDR) लागू करने का ऐलान कर दिया है. इसके तहत 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए UPI MDR को 40 bps या 0.4 फीसदी कर दिया है. नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए नियमों का असर पानी, बिजली, पेट्रोल-डीजल, रेलवे जैसी सुविधाओं पर पड़ेगा. आइए जानते हैं नए फ्रेमवर्क से आपको किस सर्विस के लिए कितना चार्ज देना होगा.