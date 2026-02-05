UPI बना लोगों को न्यू वॉलेट

भारत में हर घंटे ढाई करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं. ये इतना भरोसेमंद है कि तमाम लोगों ने वॉलेट में कैश रखना ही छोड़ दिया. UPI को ही न्यू वॉलेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप्स UPI सर्विस देते हैं. इन ऐप्स से लोगों के लिए रोजाना पेमेंट करने का प्रोसेस काफी आसान हो गया है. भारत में RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन RBI के पास है. जबकि, IMPS, RuPay, UPI जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ऑपरेट करती है. NPCI ने हर रोज UPI से ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर रखी है. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अलग-अलग लिमिट है.