दुनिया में कहां-कहां पहुंचा भारत का UPI?
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल ब्रांच NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने 10 दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में QR बेस्ड UPI पेमेंट को सफल बनाने के लिए समझौते पर साइन किए हैं. इनमें मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और हांगकांग शामिल हैं. भारत ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी UPI सर्विस शुरू करने के लिए काम कर रहा है. भारत का UPI फ्रांस में लॉन्च हो चुका है. ये मॉरिशस, भूटान और श्रीलंका में भी लॉन्च हो चुका है. जबकि रूस और सिंगापुर के साथ डील हो चुकी है. UAE के साथ एक MOU साइन किया गया है.