उर्फी जावेद ने री-क्रिएट किया रणवी का सीन

Urfi Javed Recreates Ranveer Singh Scene: 'धुरंधर 2,'धुरंधर 2', 'धुरंधर 2'.....इन दिनों बस एक ही नाम चारों तरफ गूंज रहा है. बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई के बाद चारों तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है. जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है लोगों के बीच इसका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. हर कोई मिलने पर बस एक ही सवाल कर रहा है- धुरंधर 2 देखी क्या? अब इसी बीच टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर उर्फी जावेद ने भी रणवीर सिंह के एक आइकॉनिक सीन को घर पर ही रीक्रिएट किया है, फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.