rvashi Rautela Latest Photos बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार उर्वशी रौतेला लगता है इन दिनों छुट्टिया मना एंजॉय कर रही हैं. उर्वशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर को शेयर किया. इस तस्वीर में उर्वशी बेहद बोल्ड लुक में दिख रही हैं. उर्वशी ने इस तस्वीर में नीले रंग का बिकिनी पहना हुआ हैं. उर्वशी ने बिकिनी में अपनी दो तस्वीरों को शेयर किया है. पहली तस्वीर में वह स्विमिंग पूल के किनारे लेट कर पोज देती दिख रही हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वह रेत पर चलती दिख रही हैं, साथ ही उनके हाथ में हैट भी है. तस्वीर में उर्वशी काफी आकर्षक दिख रही हैं. शेयर की गई तस्वीर में उन्होंने चश्मा लगा रखा है साथ ही बालों में फूल भी लगाया हुआ है. अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए उर्वशी ने लिखा he like the view from here, another day another slay. गौरतलब है कि उर्वशी मिस इंडिया भी रह चुकी हैं. बीते दिनों उन्होंने ब्लैक स्लिट ड्रेस में अपनी तस्वीरों को शेयर किया था. इन तस्वीरों पर फैन्स का रिएक्शन देखने लायक था. उर्वशी के इस लुक की फैन्स ने खूब तारीफ की. अगर काम की बात करें तो उर्वशी को आखिरी बार फिल्म पागलपंती में देखा गया था इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम, अनिल कपूर और अरशद वारसी थे. सभी तस्वीरों को उर्वशी रौतेला के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया है.