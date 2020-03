1 / 10

बॉलीवुड की मशहूर अदाकार उर्वशी रौतेला अपने फैन्स का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली उर्वशी ने हाल ही में सोशस मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं. इन फोटोज में उर्वशी ब्लैक शाइनिंग पैंट और टॉप में नजर आ रही हैं इसी के साथ उर्वशी ने आंखों में नियोन पिंक कलर का आईशैडो लगाया हुआ है. फोटोज में उर्वशी का एकदम अलग लुक देखने को मिल रहा है. इस फोटोज को शेयर करने के साथ ही उर्वशी ने लिखा Shes a bad girl. She got bad friends.She got one life.Shes livin it up.She dont give a f.Its your boy Badshah. वहीं एक और फोटो में उर्वशी मशहूर रैपर बादशाह के साथ दिखाई दे रही हैं. इस फोटो के साथ भी उर्वशी ने कैप्शन लिखा Hor dass kinniya tareefan Chahidi ae tenu I love when the weekend is lit chill at the same time Thank you B for being the best