1 / 16

Urvashi Rautela share feelings for her father on Fathers Day 21 जून यानी रविवार को फादर्स डे है. इससे एक दिन पहले शनिवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने खुलासा किया है कि वह डैडी गर्ल हैं. उनका मानना ​​है कि एक डैडी गर्ल होना आपके पूरे जीवन के लिए एक स्थाई कवच ​​होने जैसा है. उन्होंने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ अपने पिता की भावनाओं को शेयर किया है. इस तस्वीर में वह शादी के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. फैंस भी उनकी इस तस्वीर को खूब पसंद कर रहे हैं. उन्होंने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, एडवांस में HappyFathersDay . मेरे पिता ने मुझे सबसे बड़ा वर्तमान दिया है, जो कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं दे सकता है. वह मुझ पर विश्वास करते हैं. एक लड़की का पिता उसके जीवन का पहला आदमी होता है, जो शायद सबसे प्रभावशाली होता है. यह बिल्कुल सच है मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे अपने सपने दिए हैं. इसके लिए उन्हें धन्यवाद, मैं एक भविष्य देख सकती हूं. एक पिता का दिल प्रकृति की विजय है. एक डैडी गर्ल होना आपके पूरे जीवन के लिए स्थाई कवच ​​होने जैसा है. मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे मेरे पिता जैसा कोई नहीं मिला और मैं कभी किसी अन्य व्यक्ति को उतना प्यार नहीं किया. वहीं काम के मोर्चे की बात करें तो उर्वशी ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म वर्जिन भानुप्रिया का एक पोस्टर शेयर किया है. कॉमेडी फिल्म एक कॉलेज जाने वाली रूढ़िवादी लड़की की कहानी से संबंधित है जो एक अच्छे साथी की तलाश में है. यह फिल्म जल्द ही Zee 5 पर रिलीज़ होने वाली है. फोटो साभार इंस्टाग्राम