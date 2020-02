1 / 10

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने बोल्ड और हॉट लुक के लिए पहचानी जाती हैं. अपने परफेक्ट फिगर और खूबसूरती की वजह से वह हर बार फैन्स को अपना दीवाना बना लेती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह सेक्सी रेड आउटफिट में नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन फोटोज में उर्वशी रेड कलर की बैकलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कर्ली पोनीटेल बनाई हुई है. इन फोटोज को शेयर करने के साथ ही उर्वशी ने लिखा है I’m simple to understand. Like quantum physics. Hide your eyes darling people can see your heart through them. इसके अलावा एक और फोटो में उन्होंने लिखा Sending my selfie to NASA, because I’m a star.