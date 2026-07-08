अमेरिका को मिला व्हाइट गोल्ड का अंबार

दुनिया में जिस खनिज की मांग सबसे तेजी से बढ़ रही है, वह है लिथियम. इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्मार्टफोन और लैपटॉप तक... लगभग हर आधुनिक बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है. अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खासतौर पर चीन को इससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चीन लंबे समय में इस चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा हुआ है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अमेरिका की एपलाचियन (Appalachian) पर्वतमाला के नीचे व्हाइट गोल्ड यानी लिथियम का अंबार मौजूद हो सकता है.