अमेरिका ने पिछले 20 साल में की मेहनत

अमेरिका ने 2003 में ECS के लिए अपनी खोज शुरू की थी. इसमें उन्हें बीस साल लगे और इसमें एक बड़े डेटा संग्रह पहल शामिल थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ. 19 दिसंबर, 2023 को, विदेश विभाग ने अमेरिकी ECS के नए भौगोलिक निर्देशांकों की घोषणा की, जिससे अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में बड़े-बड़े इलाके जुड़ गए. अमेरिका ने समुद्र के नीचे अतिरिक्त दस लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर सफलतापूर्वक दावा किया है, जिससे उसकी बढ़ गई हैं. यहां भारी मात्रा में तेल, गैस और कीमती खनिज हो सकते हैं.