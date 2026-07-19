क्यों भड़क गया अमेरिका

अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है. ये लड़ाई अब और ज्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ. इस हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई. अमेरिकी सेना के अनुसार एक सैनिक अभी भी लापता है, जबकि चार अन्य घायल हुए थे और उनका इलाज किया गया. इस घटना को अमेरिका ने अपने सैन्य बलों पर सीधा हमला माना. इसके बाद व्हाइट हाउस और रक्षा विभाग ने स्थिति की समीक्षा की और जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया. ये हमला ऐसे समय हुआ है जब पूरे पश्चिम एशिया में पहले से तनाव बना हुआ है. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि अपने सैनिकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जवाब देना जरूरी था.