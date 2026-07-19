ईरान में किन ठिकानों को निशाना बनाया?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, हालिया एयरस्ट्राइक का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था, जिनसे होर्मुज अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा पैदा हो सकता है. अमेरिका का दावा है कि कार्रवाई में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया. ईरानी मीडिया ने दक्षिणी शहर सीरिक और हाजीआबाद के आसपास हमलों की पुष्टि की है, हालांकि किसी बड़े नुकसान या मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई केवल जवाबी हमला नहीं, बल्कि भविष्य में संभावित खतरों को कम करने की रणनीति का हिस्सा भी है.