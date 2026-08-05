समझौता होने की संभावना

बेसेंट ने कहा, हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आज या कल कोई समझौता होने की संभावना है, जिससे स्‍ट्रेट को खोला जा सके और इस संघर्ष की स्थिति को अधिक सामान्य दिशा में ले जाया जा सके.ब बेसेंट से पूछा गया कि क्या ईरान को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कोई शुल्क (टोल) वसूलने की अनुमति दी जाएगी, तो बेसेंट ने जवाब दिया, वहां लोगों और जहाजों की आवाजाही पूरी तरह स्वतंत्र होगी. उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में फंसे सैकड़ों जहाजों के बाहर निकलने के बाद कीमतों में और गिरावट आ सकती है.