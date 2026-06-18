भारत की तेल आयात लागत में भारी कमी आएगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच Versailles Palace में साइन हुए 14-पॉइंट MoU से भारत को बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है. यह समझौता 107 दिन चले युद्ध को रोक रहा है, समझौता Strait of Hormuz को फिर खोल रहा है और तेल निर्यात पर पाबंदियां हटाएगा. ndtv.com के मुताबिक भारत, जो अपना बड़ा तेल West Asia से आयात करता है, अब सस्ते तेल और स्थिर सप्लाई चेन से फायदा उठाएगा. Strait of Hormuz की फिर से खुलने से भारत की तेल आयात लागत में भारी कमी आएगी. FY26 के पहले 9 महीनों में भारत का 41% क्रूड ऑयल, 55% LNG और 88% LPG इसी रास्ते से आता था. अब शिपिंग सामान्य होने से फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट घटेगी.