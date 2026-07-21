होर्मुज के बाद क्यों बढ़ी दुनिया की चिंता?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है. खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग-अलग देशों तक पहुंचता है. अगर इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई धीमी पड़ सकती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं. ऐसे समय में जब पहले से ही पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, इस समुद्री मार्ग पर संकट ने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है. कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रूट पर निर्भर हैं. इसलिए किसी भी तरह की रुकावट का असर केवल तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है. पेट्रोल, डीजल, गैस और परिवहन से जुड़ी लागत बढ़ने का खतरा भी इसी वजह से बढ़ जाता है.