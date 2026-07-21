कौन-कौन से उद्योग हो सकते हैं प्रभावित?
तेल की कीमतों में तेजी आने का असर केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहता. एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, केमिकल उद्योग, प्लास्टिक निर्माण, उर्वरक उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी इसका असर पड़ता है. इन उद्योगों की लागत बढ़ने पर उत्पाद महंगे हो सकते हैं. इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा होता है. जिन देशों की अर्थव्यवस्था आयातित ऊर्जा पर निर्भर है, वहां उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव देखने को मिल सकता है. लंबे समय तक संकट रहने पर वैश्विक बाजार में निवेशकों की चिंता भी बढ़ सकती है.