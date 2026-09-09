कच्चे तेल ने फिर लगाई सेंचुरी

ईरान और अमेरिका एक-दूसरे पर फिर से मिसाइलें और ड्रोन गिरा रहे हैं. इसका असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ा है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. बुधवार (9 सितंबर 2026) को ब्रेंट क्रूड के दामों में 2.25% का इजाफा हुआ. इससे 2 दिन पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत 98 बैरल प्रति डॉलर थी. कच्चे तेल में बीते 6 हफ्ते में इतना बड़ा इजाफा हुआ है. 24 जुलाई को क्रूड का दाम 100 बैरल प्रति डॉलर पहुंचा था. अगर कच्चे तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम भी बढ़ सकते हैं.