100 डॉलर हुआ कच्चे तेल का दाम तो दिल्ली में कितने में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल?
अगर कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर या 120 डॉलर प्रति बैरल रहता है, तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सीधे उसी अनुपात में 100+ नहीं हो जाती. मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल 102.12/लीटर है. पेट्रोल की कीमत में क्रूड के अलावा रिफाइनिंग, फ्रेट, OMC मार्जिन, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और VAT शामिल होते हैं.इसलिए एक मोटा अनुमान लगाने पर 1 लीटर पेट्रोल का दाम करीब 105–110 रुपये के आसपास जा सकता है. अगर क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल तक जाता है, तो एक लीटर पेट्रोल की कीमत 115–125 तक जा सकता है.