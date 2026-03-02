Bunker Buster bombs VS Emad
Bunker Buster bombs (बंकर बस्टर बम) विशेष प्रकार के precision-guided penetrating bombs होते हैं, जो गहरे भूमिगत, कठोर बंकरों, सुरंगों, कमांड सेंटर्स या fortified underground facilities जैसे nuclear sites को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. ये high-speed impact पर टूटे बिना जमीन/कंक्रीट में गहराई तक घुसता है, फिर delayed fuze से underground विस्फोट करता है. Emad ईरान की एक medium-range ballistic missile (MRBM) है. यह liquid-fueled, single-stage, road-mobile TEL से लॉन्च होती है, और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण है, जो इज़राइल, US बेसेज़ (मिडिल ईस्ट), और क्षेत्रीय लक्ष्यों को precision से टारगेट कर सकती है.