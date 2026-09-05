कई ट्रिलियन डॉलर हुआ ऋण
साल 1990 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज करीब 3.2 ट्रिलियन डॉलर था. इसके 10 साल बाद, 2000 में यह बढ़कर लगभग 5.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया. यानी महज एक दशक में कर्ज में करीब 2.4 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई. 1990 का आंकड़ा खास इसलिए भी है क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज अरबों में नहीं, बल्कि कई ट्रिलियन डॉलर में मापा जाने लगा था. हालांकि कर्ज बढ़ता रहा, 1990 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास और कुछ वर्षों में बेहतर राजकोषीय स्थिति भी देखने को मिली. इसके बावजूद पहले से जमा सरकारी कर्ज खत्म नहीं हुआ.