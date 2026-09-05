1950 में कर्ज के आंकड़े

साल 1950 तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज करीब 257 अरब डॉलर पहुंच चुका था. यानी केवल 10 साल में 43 अरब डॉलर से बढ़कर यह कई गुना हो गया. इसकी बड़ी वजह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार का भारी खर्च और उससे जुड़ी उधारी थी. अमेरिकी ट्रेजरी के ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, युद्ध के वर्षों में सरकारी उधारी इतनी बढ़ी कि 1946 के आसपास अमेरिकी कर्ज का GDP के मुकाबले अनुपात ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया था. 1950 का आंकड़ा दिखाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी उस कर्ज का बड़ा हिस्सा बना हुआ था.