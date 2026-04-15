ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका का प्लान

ईरान और अमेरिका के बीच 24 अप्रैल तक सीजफायर लागू है, लेकिन तनाव जस का तस बना हुआ है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीजफायर डील फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है. होर्मुज स्ट्रेट से आ रहे हर जहाज की जांच की जा रही है. ये नाकाबंदी सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ही नहीं की जा रही, बल्कि इसके जरिए अमेरिका ने ईरान के समुद्री व्यापार को डैमेज करने का प्लान बनाया है. आइए जानते हैं अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए समंदर में कैसी बिसात बिछाई है? होर्मुज में कहां-कहां कौन से वॉरशिप तैनात किए हैं? ईरान की क्या तैयारी है?