अमेरिका में सैलरी

अगर आप सोचते हैं कि हर देश में सैलरी मिलने का तरीका एक जैसा होता है, तो यह पूरी तरह सही नहीं है. अमेरिका में कर्मचारियों को वेतन देने का तरीका भारत से काफी अलग हो सकता है. वहां कई कंपनियां महीने में एक बार सैलरी देने के बजाय हर दो हफ्ते या हर हफ्ते भुगतान करती हैं. यही वजह है कि कई अमेरिकी कर्मचारी साल में 12 नहीं, बल्कि 24 या 26 बार तक वेतन पा सकते हैं. सैलरी कितनी बार मिलेगी, यह कंपनी की नीति, नौकरी के प्रकार और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है. अमेरिका का पे-डे सिस्टम वहां के वर्किंग कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.