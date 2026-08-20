टैंकरों की आवाजाही के लिए खास समुद्री रास्ता
Axios की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा शिपिंग कॉरिडोर तैयार किया है, जहां से तेल टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है. बताया गया है कि यह रास्ता ओमान के तट के करीब है और यहां अमेरिकी सैन्य निगरानी में जहाजों की आवाजाही कराई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह ऑपरेशन कई हफ्तों से चल रहा है. इसमें सिर्फ तेल से भरे जहाजों को बाहर निकालना ही शामिल नहीं है, बल्कि खाली टैंकरों को वापस खाड़ी के बंदरगाहों तक पहुंचाना भी इसका हिस्सा है, ताकि वे दोबारा तेल लोड कर सकें.