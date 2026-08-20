एक ही समुद्री रास्ते पर दो अलग तस्वीरें

होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के दावों में अंतर बना हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जलडमरूमध्य खुला है और वहां से बड़ी मात्रा में तेल बाहर जा रहा है. दूसरी ओर, ईरान की ओर से इसे सामान्य स्थिति में नहीं बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य समय की तुलना में समुद्री यातायात काफी कम हुआ है. यही विरोधाभास इस समुद्री मार्ग को लेकर अनिश्चितता बढ़ाता है. होर्मुज से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और LNG गुजरता है, इसलिए यहां लंबे समय तक तनाव रहने पर इसका असर ऊर्जा कीमतों, महंगाई और वैश्विक कारोबार पर पड़ सकता है. फिलहाल अमेरिकी सैन्य कॉरिडोर को इसी चुनौती से निपटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.