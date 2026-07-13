तेल कंपनियों को कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब?

अगर अमेरिका वास्तव में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैरिफ/ट्रांजिट फीस वसूलता है, तो तेल कंपनियों को होने वाला नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि 20% किस आधार पर लगाया जा रहा है. उदाहरण के लिए एक VLCC (Very Large Crude Carrier) में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल होता है. अगर कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल मानें, तो कुल कार्गो का मूल्य होगा 2,000,000 × 70 = 140 मिलियन डॉलर (14 करोड़ डॉलर). अगर इस पर 20% टैरिफ लगाया गया तो, 140 मिलियन डॉलर × 20% = 28 मिलियन डॉलर. यानी लगभग 2.8 करोड़ डॉलर (करीब ₹240 करोड़.) ये कैल्कुलेशन 1 डॉलर = 86 रुपये के हिसाब से किया गया है. मतलब 20% टैरिफ लगाने से एक बड़े तेल टैंकर पर लगभग ₹240 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ सकता है.