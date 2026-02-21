चेन्नई में सबसे तेज, मुंबई में लंबा इंतजार

चेन्नई में सबसे तेज, मुंबई में लंबा इंतजार13 फरवरी के दिन अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर के देशों के लिए वीजा एप्रूलव लिस्ट जारी की है. अमेरिकी विदेश विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चेन्नई काउंसलेट में बिजनेस (B1 Visa) और टूरिस्ट वीजा (B2 Visa) के लिए लोगों को सबसे कम यानि सिर्फ 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ता है. वहीं, कोलकाता में 2.5 महीने, दिल्ली में 6.5 महीने और हैदराबाद में 7.5 महीने की वेटिंग पीरियट टाइम है. मुंबई में यह समय सबसे ज्यादा यानी करीब 9.5 महीने है.