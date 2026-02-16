Uttar Pradesh One Time Tax Transport Mela Commercial Vehicles Rto Arto Vehicle Tax Reform 8309401
बार-बार टैक्स भरने से छुटकारा! यूपी के सभी जिलों में 20-21 फरवरी को लगेगा परिवहन मेला, फ्री में मिलेगी वन टाइम टैक्स की पूरी जानकारी
नई व्यवस्था से छोटे व्यावसायिक वाहन संचालकों को विशेष राहत मिलेगी.परिवहन मेले में भाग लेकर वाहन मालिक न केवल अपनी शंकाओं का समाधान करा सकेंगे, बल्कि जुर्माने से भी बच सकेंगे. यह कदम यूपी सरकार की परिवहन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.