यह मेला वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर

परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सभी वाहन मालिकों, टैक्सी-ट्रक ऑपरेटरों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे इस मेले में सक्रिय रूप से भाग लें और नई व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाएं. यह मेला वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि वे घरेलू जिले में ही विशेषज्ञों से सीधे मार्गदर्शन पा सकेंगे. विभाग ने वाहन पोर्टल पर डिजिटल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है.