97 फीसदी आबादी मुस्लिम

उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का मुस्लिम बहुल देश है. उपलब्ध सरकारी अनुमान के मुताबिक देश की करीब 97 फीसदी आबादी मुस्लिम है. यहां ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं और हनफी परंपरा को मानते हैं. हालांकि उज्बेकिस्तान खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पर चलाता है. यानी यहां किसी एक धर्म को सरकारी धर्म नहीं माना गया है. देश में रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई समेत दूसरे धार्मिक समुदाय भी रहते हैं. अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय स्रोतों में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा थोड़ा अलग मिलता है, लेकिन सभी इसे स्पष्ट रूप से मुस्लिम बहुल देश मानते हैं.