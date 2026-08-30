पीएम मोदी की यात्रा अहम क्यों?
पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहे. यह यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से अहम है. दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. पीएम मोदी और राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की बातचीत के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को 'कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' तक ले जाने पर भी सहमति जताई. दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है.