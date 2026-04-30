Vaibhav Suryavanshi Bat Price What Is The Weight Of Vaibhav Sooryavanshi Ipl Bat Answer Will Blow Your Mind Kitna Bhari Hain Vaibhav Sooryavanshi Ka Balla 8397834
कितना भारी है वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, जवाब सुनकर दिमाग के तोते ही उड़ जाएंगे
वैभव सूर्यवंशी का नाम आज क्रिकेट के उभरते हुए सितारों में लिया जाता है. वैभव जब मैदान पर आते हैं तब लंबे-लंबे छक्के देखकर क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं. मगर जानते हैं क्रिकेट का ये सितारा कितने भारी बल्ले से शॉट मारता है. जवाब जरूर हैरान करने वाला मिलने वाला है.