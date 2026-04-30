पहली ही गेंद पर छक्का

आईपीएल 2025 में अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर वैभव ने इतिहास रचा था. उनके कोच मनीष ओझा के अनुसार, उनके बल्ले का शानदार बैलेंस और लाइट पिकअप ही उन्हें पहली गेंद से ही बड़े शॉट्स खेलने का आत्मविश्वास देता है.