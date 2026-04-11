मुंबई-बेंगलुरु रूट को मिली मंजूरी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद पी.सी. मोहन को भेजे एक पत्र को स्वीकृति देते हुए कहा है कि बेंगलुरु (KSR स्टेशन) से मुंबई (CSMT) के बीच नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी. यह फैसला दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का नतीजा है.