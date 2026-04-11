Vande Bharat Sleeper Trains Mumbai To Bengaluru Now Run On This New Route Which Cities Will Benefit Know Details 8377087
अब इस नई रूट पर दौड़ेगी Vande Bharat Sleeper ट्रेन, किन शहरों को होगा फायदा? जानें Route से लेकर टाइमिंग तक की डिटेल्स
Mumbai to Bengaluru Vande Bharat Sleeper train: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन स्लीपर ट्रेन की मंजूरी दी है. एक अनुमान के अनुसार, इस रुट पर वंदे भारत ट्रेन के चलने से 18 घंटे की दूरी घटकर महज 12 घंटे की हो जाएगी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...