1 / 8

Varun DhawanNatasha Dalal going to get married in January 2021 बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रहते हैं. अब खबर आ रही है कि वरुण अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से इसी महीने शादी करने जा रहे हैं. इस खबर के बाहर आते ही वरुण के फैन्स ख़ुशी से झूम गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण और नताशा की शादी अलीबाग के एक पांच सितारा होटल में होगी और इस जश्न में लगभग 200 लोग शिरकत करेंगे. बताया जा रहा है कि यह शादी ग्रैंड तरीके से प्लान की गई है. बता दें कि अब तक वरुणनताशा की शादी की तारीख सामने नहीं आई है. वरुण धवन Varun Dhawan और फैशन डिजाइनर नताशा दलाल की पहले ही सगाई हो चुकी है. यहां देखिए वरुणनताशा की कुछ तस्वीरें जिसे सोशल मीडिया से ली गई है.