दवाइयों को खुला छोड़ना है खतरनाक
सही दिशा चुनने के साथ-साथ यह भी बेहद जरूरी है कि आप अपनी दवाइयों को किस अवस्था में रख रहे हैं. कई घरों में डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या टीवी यूनिट पर दवाइयां हर समय खुली बिखरी रहती हैं. वास्तु के अनुसार, हर समय आंखों के सामने दवाइयों का दिखना घर में बीमारी के माहौल को मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ावा देता है. यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे परिवार में निराशा का माहौल बनता है. इसलिए, अपनी सभी चालू दवाओं को हमेशा एक साफ-सुथरे, बंद बॉक्स के अंदर संभालकर रखें ताकि वे घर में अनावश्यक रूप से दृश्यमान न हों.