Edited by: Neha Awasthi | Updated: Jun 2, 2026, 4:44 PM
Vastu 1
यदि आप लंबे समय से कर्ज या आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो गर्मियों के इस मौसम में मटके से जुड़ा एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत चमका सकता है.
बाजार से एक नया मिट्टी का घड़ा लाएं. उसमें साफ पानी भरें और फिर उसमें एक चांदी का छोटा सा सिक्का या ₹1 का सिक्का डाल दें.
वास्तु और ज्योतिष में मिट्टी के घड़े को बेहद पवित्र माना गया है. इसमें पंचतत्वों का वास होता है, जो घर के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है.
इस सिक्के वाले घड़े को घर की उत्तर (North) दिशा में रखें. उत्तर कुबेर देव की दिशा है, जो इस उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है.
माना जाता है कि उत्तर दिशा में सिक्के वाले मटके का पानी धीरे-धीरे जैसे-जैसे परिवार के लोग पीते हैं, वैसे-वैसे घर से नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज का बोझ कम होने लगता है.
जब भी आप मटके का पानी बदलें, उस सिक्के को धोकर वापस मटके में ही डाल दें. सिक्के को मटके से बाहर न निकालें
इस उपाय से घर में पैसों की तंगी खत्म होती है, आय के नए स्रोत बनते हैं और मां लक्ष्मी का स्थाई वास होता है. आज ही आजमाएं!
यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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