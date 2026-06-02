कर्ज से मिलेगी मुक्ति

माना जाता है कि उत्तर दिशा में सिक्के वाले मटके का पानी धीरे-धीरे जैसे-जैसे परिवार के लोग पीते हैं, वैसे-वैसे घर से नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज का बोझ कम होने लगता है.