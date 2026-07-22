नए फ्लैट खरीदते समय वास्तु नियमों का रखें ध्यान

नया फ्लैट खरीदना जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है. अक्सर लोग बिल्डर, लोकेशन और बजट पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र को अनदेखा कर देते हैं. जबकि वास्तु के अनुसार, सही दिशा में बना घर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी सेहत लेकर आता है, जबकि गलत वास्तु दोष और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. यदि आप भी नया फ्लैट लेने की योजना बना रहे हैं, तो बुकिंग फाइनल करने से पहले इन मुख्य वास्तु नियमों की जांच जरूर कर लें. (Photo Credit- AI)