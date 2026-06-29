कंगना रनौत और वीर दास संग किसिंग सीन का सच

बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना रनौत 2014 में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म रिवॉल्वर रानी को लेकर एक बार फिर चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म में उनके अपोजिट वीर दास थे. सीनियर जर्नलिस्ट सिमी चंदोक ने हाल ही में ऐसा दावा किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर पुरानी बात छिड़ गई. सिमी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान किसिंग सीन फिल्माते वक्त कंगना ने वीर दास के होंठों को इतनी जोर से काट लिया था कि खून निकल आया. इस वायरल दावे पर खुद वीर दास ने चुप्पी तोड़ दी है और साफ कहा है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं.