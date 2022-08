1 / 7

पथरी से कैसे करें बचाव (how to prevent kidney stones)

हम सभी के घर में सब्जियां बनती हैं. हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं. लेकिन ऐसी कई सब्जियां हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको खाने से पथरी होने का खतरा पैदा हो जाता है. गुर्दे की पथरी की समस्या से निजात पाने के लिए लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों की जानकारी दे रहे हैं जिनका सेवन कम करने या ना खाने से आप पथरी की समस्या से बच सकते हैं. अगर किसी को पहले से ही पथरी है तो भूलकर भी बैंगन, टमाटर और खीरा जैसे बीज वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए. Vegetables to avoid in kidney stone in hindi