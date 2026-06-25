फॉलो करें ये 3 रूल्स-

shakeout.org के मुताबिक भूकंप आने पर सबसे पहला नियन Drop, Cover और Hold On जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस हों तो तुरंत अलर्ट हो जाएं, तुरंत इन तीन चीजों को करें. Drop यानी लेट जाएं या घुटनों पर बैठ जाएं. सीधे खड़े रहने की बजाय तुरंत घुटनों के बल बैठ जाएं या फर्श पर लेट जाएं. इससे गिरने का खतरा कम हो जाता है, इसके बाद Cover सिर और गर्दन को कवर करें यानी बचाएं. अपने सिर और गर्दन को एक हाथ से ढक लें, अगर पास में मजबूत मेज, टेबल या डेस्क है तो उसके नीचे घुस जाएं. पूरा शरीर कवर करने की कोशिश करें. Hold On यानी पकड़कर रखें, मेज या शेल्टर को अच्छे से पकड़कर रखें, अगर मेज हिले तो उसके साथ-साथ हिलें. झटके पूरी तरह रुकने तक यहीं रहें.