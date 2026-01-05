अब क्या है हालत?

महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए. पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला की सरकार ने कई बड़े कदम उठाए. पुरानी करेंसी से कई ज़ीरो हटा दिए गए. प्राइवेट बिजनेस में कुछ हद तक राहत दी गई. जिसकी वजह से हाइपरइन्फ्लेशन की रफ्तार धीमी हुई. हालांकि अब हालात पहले से डरावने तो नहीं हैं लेकिन वेनेजुएला अब भी सस्ता देश नहीं है. यहां आमदनी कम है. मीडिल क्लास आज भी संघर्ष कर रहा है. गांव और शहरों की हालत तो और भी डरावनी है. डॉलर आज भी महंगा है. नाश्ते की कीमत 8-10 हो सकती है. पिछले कुछ सालों की बात करें तो यहां लगभग 70 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं.