जब पैसा बस एक कागज़ बन गया था
इस वक्त आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि पैसे की वैल्यू बस एक कागज़ के बराबर हो गई थी. 2016–2018 में हालत ऐसी थी कि सैलरी आते ही खत्म हो जाती थी. खाने के लाले पड़ गए थे. दुकानों पर सामान होते हुए भी लोग उसे नहीं खरीद पाते थे. दूध, मीट, दवाइयां और साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजें लग्ज़री आइटम बन गई थीं. तनाव और भूख के कारण लोग बीमार पड़ने लगे थे. लोगों ने खाना कम कर दिया. उनका वज़न घटने लगा. अस्पताल में दवाईयां खत्म होने लगी. बच्चे पढ़ाई छोडने लगे. लाखों की संख्या में लोगों ने पलायन कर लिया. अपराध बढ़ने लगा. ब्लैक मार्केट ने बिजनेस पर कब्ज़ा कर लिया.