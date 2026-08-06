वैज्ञानिकों ने बेहद करीब से देखा सूरज

दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस सोलर टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार सूरज की सतह की अब तक सबसे हाई रिजॉल्यूशन तस्वीरें और वीडियो कैद किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने सोलर टेलीस्कोप डैनियल के इनोए (Daniel K. Inouye Solar Telescope) की मदद से सूरज की अब तक की सबसे हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें ली हैं. इन तस्वीरों में सूरज की सतह पर छोटे-छोटे घूमते हुए भंवर साफ दिखाई देते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने करीब और इतनी बारीकी से सूरज को पहले कभी नहीं देखा गया. इन तस्वीरों ने सूरज के बारे में कई पुराने अनुमान सही साबित किए हैं और कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं.