विष योग फैलाएगा जहर!

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान शनि के साथ चंद्रमा का आमने-सामने का संबंध बनेगा. चंद्रमा और शनि के इस संबंध को ज्योतिष में विष योग कहा जाता है. 13 सितंबर की रात तक यह योग रहेगा जो कि कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, इसी दिन शुक्र देव राहु के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शुभ साबित होगा, वहीं कुछ राशियों को खर्च, तनाव और संबंधों के मामले में सावधानी बरतनी पड़ सकती है.(Photo Credit- AI)