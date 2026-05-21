घर में क्यों जरूरी माना गया भगवान का नाम?

धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान का स्मरण, सत्संग और मधुर वाणी रहती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. पुराने समय में लोग दिन की शुरुआत पूजा और दीपक से इसी कारण करते थे. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक तनाव और चिंता से गुजर रहे हैं. ऐसे समय में संत सलाह देते हैं कि दिन के कुछ पल भगवान विष्णु के स्मरण को जरूर दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का नाम-स्मरण केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मन को स्थिर रखने का आध्यात्मिक तरीका भी माना जाता है. कई भक्त इसे आत्मिक शांति का माध्यम मानते हैं.