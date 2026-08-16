ये जगहें भी हैं खास

अमृत उद्यान में सिर्फ फूलों की क्यारियां ही नहीं, बल्कि लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सनकेन गार्डन जैसे हिस्से भी हैं. यहां गुलाब की क्यारियों के अलावा बोगनवेलिया, टेकोमा और चमेली की लताएं भी देखने को मिलती हैं. वहीं बबलिंग ब्रुक गार्डन में बहती जलधारा और हरियाली लोगों को शांत वातावरण का अनुभव कराती है. इसके अलावा पौधों की पहचान और उनके बारे में जानकारी देने के लिए QR कोड भी लगाए गए हैं. 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर खिलाड़ियों और शिक्षकों के लिए विशेष एंट्री की व्यवस्था भी की गई है. करीब 100 साल पुराने इस उद्यान को साल 2023 में 'अमृत उद्यान' नाम दिया गया था. इससे पहले इसे 'मुगल गार्डन' के नाम से जाना जाता था.