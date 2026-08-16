Amrit Udyan कब तक सभी के लिए खूला है (visit_rb)
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और डेली की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर प्रकृति के बीच घूमना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आपके लिए अच्छा ऑप्श हो सकता है. 15 एकड़ में फैला यह खूबसूरत उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. यहां 16 अगस्त से 15 सितंबर तक समर एनुअल्स-2026 का आयोजन किया जा रहा है. जहां पर आप फ्री में घूम सकते है. उसके लिए आपको यहां की डिटेल के बारें में पता होना जरूरी है. इस दौरान लोगों को गर्मियों में खिलने वाले कई रंग-बिरंगे फूल और देशी पौधों की अलग-अलग किस्में देखने को मिलेंगी. उद्यान में अपराजिता, रुक्मिणी, गुल-मेहंदी, बरशा फूल, लाल साग और नागफना जैसे पौधे इस बार खास आकर्षण का केंद्र हैं.