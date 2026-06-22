क्वीन ऑफ हिल्स

मसूरी की पहचान भले ही मॉल रोड से होती है, लेकिन क्वीन ऑफ हिल्स में कई सारे जगहें ऐसी हैं, जहां पर एक बार जाने के बाद आपको वहां से आने का मन ही नहीं करेगा. यहां पर जाने के बाद आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकती हैं. यहां पर कई सारी जगहें ऐसी भी हैं, जिनको कई लोग बेहद ही कम जानते भी होंगे. अगर आप इस बार मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मॉल रोड के अलावा आप और भी 5 जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं. अपनी ट्रैवल लिस्ट में कौन-कौन सी जगहों को शामिल कर सकते हैं आइए आप भी जान लीजिए.