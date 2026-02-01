1. स्पेन का कोर्डोबा (Córdoba, Spain)

कोर्डोबा स्पेन के एंडलूसिया क्षेत्र के केंद्र में बसा एक ऐतिहासिक शहर है, जो स्काईस्कैनर की लिस्ट में टॉप पर है. यह शहर अपनी कॉम्पैक्ट हिस्टोरिकल सेंटर के लिए मशहूर है, जहां मुख्य आकर्षणों को पैदल घूमने में सिर्फ 26 मिनट लगते हैं. यहां की हवा साफ है, रास्ते सुरक्षित और फ्लैट हैं. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओल्ड टाउन की संकरी गलियां, सफेद घर और फूलों से सजी बालकनियां बेहद खूबसूरत हैं. मुख्य आकर्षण ला मेस्क्विता (Mezquita) है, जो दुनिया की सबसे शानदार इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है. एक मस्जिद जो बाद में कैथेड्रल में बदल गई. यह शहर इतिहास, संस्कृति और रोमांटिक वाइब्स का परफेक्ट मिश्रण है, जहां पैदल चलना खुद एक खुशी है.