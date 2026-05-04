वामिका से पूछा गया असहज कर देने वाला सवाल

वामिका गब्बी अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल. अपनी अपकमिंग फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान पूरी टीम मस्ती करती नज़र आईं. लेकिन जब एंकर ने वामिका से सवाल किया-आपके पैदा होने में मीका पाजी का क्या योगदान था?” ये सवाल सुनकर वामिक एक सेकेंड के लिए सुन्न पड़ गईं. उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं. हालांकि उन्होंने स्थिति को संभालते हुए हल्के अंदाज में बात को टालने की कोशिश की, लेकिन क्लिप सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई.