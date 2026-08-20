वाराणसी: आध्यात्मिकता और पुरानी गलियों का अनुभव (AI PHOTO)
अगर आपको धार्मिक स्थलों के साथ पुराने शहरों की संस्कृति और माहौल पसंद है, तो वाराणसी की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है. गंगा के घाट, मंदिर, संकरी गलियां और शाम की गंगा आरती इस शहर की खास पहचान हैं. सुबह घाटों के आसपास घूमना, नाव की सवारी करना और स्थानीय बाजारों को एक्सप्लोर करना यहां के अनुभव को और खास बना देता है. वाराणसी में बजट होटल, धर्मशाला और लोकल खाने के कई ऑप्शन मौजूद हैं, इसलिए सही प्लानिंग के साथ कम खर्च में भी यहां की यात्रा की जा सकती है.