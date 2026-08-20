दार्जिलिंग: हरियाली और पहाड़ों के बीच खूबसूरत सफर (AI PHOTO)

पहाड़ों के साथ हरियाली और ठंडे मौसम का मजा लेना चाहते हैं तो दार्जिलिंग भी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यहां से हिमालय का खूबसूरत नजारा देखने के साथ-साथ टॉय ट्रेन की सवारी का अनुभव भी लिया जा सकता है. दार्जिलिंग के बाजार, चाय के बागान और पहाड़ी रास्ते यात्रियों को काफी आकर्षित करते हैं. बजट में यात्रा करने के लिए पहले से होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करना फायदेमंद हो सकता है. इसलिए अगली बार सिर्फ बजट कम होने की वजह से अपना ट्रैवल प्लान कैंसिल न करें. सही डेस्टिनेशन और थोड़ी समझदारी से की गई प्लानिंग के साथ कम पैसों में भी भारत की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है.