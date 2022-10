1 / 9

बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के उपाय (Ways to increase the IQ level of children )

सभी लोग चाहते हैं उनका बच्चा बुद्धिमान और चालाक हो. इसलिए बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए लोग तरहतरह के उपाय करते हैं. फल और बादाम भी लोग बच्चों को खिलाते हैं. मांबाप अपने बच्चों का दिमाग बढ़ाने के लिए क्या करें इस संबंध में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं. आप इन तरीकों को अपनाकर बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं. Tips to boost Intelligence Quotient of kids in Hindi